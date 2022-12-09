Кроме того, Денис Кудин добавил, что по итогам года экономика сократится 33,2%.
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Почему ВВП Украины может упасть
По данным Минэкономики, в октябре падение ВВП по итогам года составит около 32%. Однако после атак России по энергосистеме Украины прогноз падения ВВП в ноябре ухудшился до 33,2–33,5%.
В целом экономика Украины продемонстрировала чудеса адаптации. Ведь в феврале-марте немногие надеялись, что мы закончим год с теми показателями, как сейчас. Тогда все прогнозы были куда пессимистичнее,
– добавил Кудин.
Другие прогнозы
Министр экономики Юлия Свириденко в интервью Reuters заявила, что экономика Украины должна стабилизироваться в течение следующего года. Более того, она может вырасти на 15,5% в зависимости от течения войны.
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Но впоследствии из-за российских атак объектов критической инфраструктуры Свириденко сообщила, что в октябре ВВП опустился до уровня 39%, что хуже, чем показатели, которые были в сентябре-августе.