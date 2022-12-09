Крім того, Денис Кудін додав, що за підсумками року економіка скоротиться на 33,2%.

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Чому ВВП України може впасти

За даними Мінекономіки, в жовтні падіння ВВП за підсумками року складе близько 32%. Проте після атак Росії по енергосистемі України прогноз падіння ВВП у листопаді погіршився до 33,2–33,5%.

Нагадуємо, що прогноз Мінекономіки на наступний рік передбачив зростання ВВП у 2023 році на рівні 3,2%, як і було закладено в бюджет. Але такий прогноз базується на тому, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку.

В цілому економіка України продемонструвала дива адаптації. Адже в лютому-березні мало хто сподівався, що ми закінчимо рік з тими показниками, як зараз. Тоді всі прогнози були куди більш песимістичні,

– додав Кудін.

Інші прогнози

Міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Reuters заявила, що економіка України має стабілізуватися протягом наступного року. Ба більше, вона може зрости на 15,5% залежно від перебігу війни.

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Але згодом через російські атаки об’єктів критичної інфраструктури Свириденко повідомила, що в жовтні ВВП опустилося до рівня 39%, що гірше, ніж показники, які були у вересні-серпні.

Зверніть увагу, Нацбанк за базовим сценарієм прогнозує скорочення ВВП України у 2022 році на 33,4%, а зростання на 5,5% у 2023-му.