Крім того, Денис Кудін додав, що за підсумками року економіка скоротиться на 33,2%.
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Чому ВВП України може впасти
За даними Мінекономіки, в жовтні падіння ВВП за підсумками року складе близько 32%. Проте після атак Росії по енергосистемі України прогноз падіння ВВП у листопаді погіршився до 33,2–33,5%.
В цілому економіка України продемонструвала дива адаптації. Адже в лютому-березні мало хто сподівався, що ми закінчимо рік з тими показниками, як зараз. Тоді всі прогнози були куди більш песимістичні,
– додав Кудін.
Інші прогнози
Міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю Reuters заявила, що економіка України має стабілізуватися протягом наступного року. Ба більше, вона може зрости на 15,5% залежно від перебігу війни.
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Але згодом через російські атаки об’єктів критичної інфраструктури Свириденко повідомила, що в жовтні ВВП опустилося до рівня 39%, що гірше, ніж показники, які були у вересні-серпні.