ВВП Украины может превзойти российский: Рубио озвучил сроки и условия

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сделал заявление, что при определенных "правильных шагах" ВВП Украины может превзойти ВВП России. И это может произойти в следующие десять лет.

Что сказал Рубио о ВВП Украины?

По его мнению, украинская экономика может не только восстановиться после войны, но и процветать, пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы после завершения войны украинская экономика "не только восстановилась, но и начала активно процветать". Он добавил, что достичь этого можно, если делать "правильные вещи". И это позволит ВВП Украины через десять лет опередить российский.

На что может согласиться Украина, учитывая всю динамику, о которой я только что говорил, и на что согласится Россия? В конце концов, это не зависит от нас. Это не наша война. Мы не воюем. Это не американские солдаты,

– отметил Рубио.

Заметьте! Он сказал, что это "происходит на другом континенте". Поэтому США занимаются этим, потому что только они могут это сделать.

Украинская экономика в 2025 году продолжает расти. Однако ее сдерживают последствия войны. Поэтому Национальный банк Украины изменил свой прогноз.

НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2025 году и снизил показатель до 1,9%. Дело в том, что энергодефицит, обусловлен последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы существенно ограничивать деловую активность.

Напомним! Если сравнивать с июлем 2025 года, то прогноз Нацбанка ухудшился. Тогда рост ВВП ожидали на уровне 2,1%.

Что еще следует знать о ситуации в Украине?