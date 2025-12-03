ВВП України може перевершити російський: Рубіо озвучив терміни та умови

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зробив заяву, що за певних "правильних кроків" ВВП України може перевершити ВВП Росії. І це може відбутися у наступні десять років.

Що сказав Рубіо про ВВП України?

На його думку, українська економіка може не тільки відновитися після війни, а й процвітати, пише 24 Канал з посиланням на Fox News.

Рубіо підкреслив, що Вашингтон хоче, аби після завершення війни українська економіка "не тільки відновилася, а й почала активно процвітати". Він додав, що досягнути цього можна, якщо робити "правильні речі". І це дасть змогу ВВП України через десять років випередити російський.

На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться Росія? Зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати,

– зазначив Рубіо.

Зауважте! Він сказав, що це "відбувається на іншому континенті". Тому США займаються цим, тому що тільки вони можуть це зробити.

Українська економіка у 2025 році продовжує зростати. Проте її стримують наслідки війни. Тому Національний банк України змінив свій прогноз.

НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2025 році та знизив показник до 1,9%. Річ у тім, що енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежуватимуть ділову активність.

Нагадаємо! Якщо порівнювати з липнем 2025 року, то прогноз Нацбанку погіршився. Тоді ріст ВВП очікували на рівні 2,1%.

