3 грудня, 13:03
ВВП України може перевершити російський: Рубіо озвучив терміни та умови

Валерія Моргун
Основні тези
  • Марко Рубіо заявив, що ВВП України може перевершити ВВП Росії, і для цього потрібні десять років.
  • Зокрема Національний банк України знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 1,9% через енергодефіцит та дефіцит робочої сили.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зробив заяву, що за певних "правильних кроків" ВВП України може перевершити ВВП Росії. І це може відбутися у наступні десять років.

Що сказав Рубіо про ВВП України?

На його думку, українська економіка може не тільки відновитися після війни, а й процвітати, пише 24 Канал з посиланням на Fox News.

Рубіо підкреслив, що Вашингтон хоче, аби після завершення війни українська економіка "не тільки відновилася, а й почала активно процвітати". Він додав, що досягнути цього можна, якщо робити "правильні речі". І це дасть змогу ВВП України через десять років випередити російський.

На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться Росія? Зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати,
– зазначив Рубіо.

Зауважте! Він сказав, що це "відбувається на іншому континенті". Тому США займаються цим, тому що тільки вони можуть це зробити.

Українська економіка у 2025 році продовжує зростати. Проте її стримують наслідки війни. Тому Національний банк України змінив свій прогноз.

НБУ переглянув прогноз зростання ВВП у 2025 році та знизив показник до 1,9%. Річ у тім, що енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежуватимуть ділову активність.

Нагадаємо! Якщо порівнювати з липнем 2025 року, то прогноз Нацбанку погіршився. Тоді ріст ВВП очікували на рівні 2,1%.

Що ще слід знати про ситуацію в Україні?

  • Також в Україні зріс загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу. Він збільшився на 252 мільярдів гривень (2,98 мільярда доларів США) у жовтні 2025 року.

  • Основним чинником зростання стало збільшення зовнішнього державного боргу. Зокрема за рахунок отримання пільгового фінансування від міжнародних партнерів.