"Украина может удвоить свой ВВП": Рубио назвал главный "двигатель" экономики после войны

Украина имеет возможности для стремительного экономического роста после завершения войны. Валовой внутренний продукт (ВВП) государства может удвоиться за десять лет после войны.

Как Украина может удвоить свой ВВП?

Об этом во время пресс-конференции заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

По его словам, ключевыми для восстановления страны и экономического развития станет доступ к природным ресурсам и их разработка.

Критически важные полезные ископаемые Украины являются частью ее будущего экономического процветания. Эта война когда-то закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы, чтобы иметь возможность ее отстроить,

– отметил госсекретарь.

Рубио выразил уверенность в мощном и долгосрочном потенциале Украины. Однако Киев должен создать правильные условия для развития.

Марко Рубио Государственный секретарь США Украина имеет колоссальный экономический потенциал. С правильными экономическими шагами страна могла бы удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия.

По словам Рубио, планирование послевоенного восстановления Украины происходит уже сейчас, несмотря на продолжение боевых действий, и "многое уже сделано". Это позволит начать реализацию планов сразу после завершения войны.

Важно! Госсекретарь США подчеркнул, что именно отрасль критических материалов будет стабилизационной силой для длительного мира в Украине.

Каково значение критических материалов Украины?

Заявление Рубио прозвучало на фоне проведения министерской встречи по вопросам критических минералов в США.

На ней госсекретарь предупредил, что глобальные цепи поставок этих элементов сейчас "чрезмерно сконцентрированы в руках одной страны", намекая на Китай. По его мнению, это создает большие геополитические риски.

Поэтому США, мол, работают с партнерами по добыче и переработке ресурсов в различных регионах, в том числе "в странах с нераскрытым потенциалом". І будущее Украины тесно связано с этой международной кооперацией.

Аналитики добавляют, что ресурсы Украины важны для мира по нескольким причинам:

Диверсификация поставок необходима для оборонных технологий и промышленности.

Минералы незаменимы для энергосистем, электроники и современного производства.

Украина обладает значительными запасами стратегических ресурсов.

Обратите внимание! Сейчас ЕС и США планируют партнерство в сфере критически важных минералов, чтобы ограничить влияние Китая, пишет Bloomberg. Стороны хотят разработать план совместных действий для обеспечения доступа к критическим минералов, необходимых для большинства современных технологий.

Что известно о восстановлении Украины после войны?