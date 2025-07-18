Не менее 3%: Свириденко озвучила прогнозы по росту ВВП в 2025 году

Согласно прогнозам, рост ВВП в 2025 году составит не менее 3%. В частности Украине важно провести эффективность реализации всех программ поддержки.

Что будет с ВВП Украины в текущем году?

Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет 24 Канал со ссылкой на Interfax-Украина.

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И об упомянутой программе "еОселя", она является частью проекта и программ "Сделано в Украине" на самом деле которая имеет один из самых мультипликационных эффектов,

– сказала Свириденко.

Премьер-министр сообщила, что наибольшие мультипликационные эффекты имеет программа "5-7-9" и ипотечная программа. Поэтому суммарно, если брать "Сделано в Украине", то она дает 0,65% к ВВП.

Мы планируем, что в этом году и прогнозируем, что рост ВВП будет не менее 3%,

– добавила Юлия Свириденко.

Напомним! В МВФ сообщили, что (по базовому сценарию) в 2025 году в Украине ВВП вырастет на уровне 2-3%. В то же время Кабмин определил два сценария экономического роста. В базовом сценарии прописано, что в 2025 году ВВП вырастет на уровне 2,7%.