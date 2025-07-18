Не менее 3%: Свириденко озвучила прогнозы по росту ВВП в 2025 году
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2025 году.
- Программа "Сделано в Украине" вместе с другими поддерживающими программами, такими как "5-7-9", будет способствовать росту экономики.
Согласно прогнозам, рост ВВП в 2025 году составит не менее 3%. В частности Украине важно провести эффективность реализации всех программ поддержки.
Что будет с ВВП Украины в текущем году?
Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет 24 Канал со ссылкой на Interfax-Украина.
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И об упомянутой программе "еОселя", она является частью проекта и программ "Сделано в Украине" на самом деле которая имеет один из самых мультипликационных эффектов,
– сказала Свириденко.
Премьер-министр сообщила, что наибольшие мультипликационные эффекты имеет программа "5-7-9" и ипотечная программа. Поэтому суммарно, если брать "Сделано в Украине", то она дает 0,65% к ВВП.
Мы планируем, что в этом году и прогнозируем, что рост ВВП будет не менее 3%,
– добавила Юлия Свириденко.
Напомним! В МВФ сообщили, что (по базовому сценарию) в 2025 году в Украине ВВП вырастет на уровне 2-3%. В то же время Кабмин определил два сценария экономического роста. В базовом сценарии прописано, что в 2025 году ВВП вырастет на уровне 2,7%.