Налог на богатство и не только: как Мадьяр будет спасать экономику Венгрии после Орбана

На парламентских выборах в Венгрии с убедительным отрывом победила оппозиционная партия "Тиса". Правда, уже вскоре ее лидеру придется решить ряд экономических проблем, которые оставил после себя Виктор Орбан.

Какой будет экономическая политика Мадьяра?

Петер Мадьяр "унаследовал" проблемную экономику – с большим дефицитом бюджета, дорогим долгом и близким к "мусорному" кредитным рейтингом. Детали передает Bloomberg.

Вероятно, новое правительство будет иметь короткий "медовый месяц" с инвесторами, ведь те рассчитывают, что победа Мадьяра откроет доступ к средствам ЕС, а также поддержит форинт и гособлигации. Однако времени на "раскачку" почти не будет: фискальную стабилизацию придется проводить немедленно.

Поэтому лидер "Тисы" уже назвал первоочередную задачу – принятие нового бюджета, который обеспечит стабильное государственное финансирование. Кроме того, это станет шагом к возможному переходу на евро, чему Орбан ранее категорически противился.

Интересно! Поражение Орбана на выборах уже привело к укреплению венгерской валюты. Утром понедельника, 13 апреля, ее курс укрепился на 2%, достигнув 367,81 форинта за евро, пишет Reuters.

Партия Мадьяра уже пообещала ввести налог на богатство , чтобы сделать налоговую систему более справедливой, а также "наказать" новый богатый класс, который был приближен к власти при Орбане.

В то же время планируют отменить щедрые налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной отраслей, которые до сих пор имели привилегированный статус, что может позволить уменьшить налоговое давление на другие сектора, в частности банки.

Более того, новая власть обещает сэкономить бюджетные средства благодаря сокращению расходов на рекламу в провластных медиа, завышены госзакупки и финансирование государственных СМИ, которые за последние 16 лет фактически стали "рупором" Орбана.

Новому правительству придется быстро увеличить финансирование медицины, образования, соцсферы и транспорта – отраслей, которые Мадьяр обещал развивать.

