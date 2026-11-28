Военное положение существенно изменило правила пересечения государственной границы, породив немало мифов в отношении пожилых людей. Однако наличие соответствующего удостоверения больше не является стопроцентной гарантией свободного выезда или сохранения финансовой поддержки со стороны государства.

Кого из пенсионеров касаются жесткие ограничения на границе

Для большинства украинцев решающим фактором является не статус пенсионера, а фактический возраст. Как поясняют в Государственной пограничной службе, мужчины после 60-летие могут свободно покидать пределы страны, поскольку они снимаются с воинского учета.

Ситуация кардинально меняется для мужчин, которые начали получать выплаты до достижения 60-летнего возраста. Если пенсия назначена по инвалидности или за выслугу лет, а мужчина остается в возрастной категории от 18 до 60 лет, он считается военнообязанным.

Обратите внимание! На таких граждан распространяются общие запреты военного положения, и сам факт получения денег от государства не дает автоматического права на выезд.

В то же время женщины-пенсионерки вообще не имеют никаких ограничений на пересечение границы.

Что произойдет с выплатами после переезда в другую страну

Сам факт пребывания за пределами Украины не лишает вас права на заработанные деньги. В Пенсионном фонде подчеркивают, что украинцы могут продолжать получать свои средства на украинские банковские карты.

Однако есть важный финансовый нюанс для тех, кто официально оформляет выезд на постоянное место жительства. В таком случае государство может выплатить пенсию авансом сразу за шесть месяцев вперед.

Чтобы избежать блокировки счетов и задержек, эксперты советуют заранее обратиться в Пенсионный фонд и правильно оформить все документы, ведь дальнейший порядок выплат будет зависеть от международных договоров с конкретной страной.

Какие правила действуют для военнообязанных за рубежом

Стоит помнить, что выезд за границу требует строгого соблюдения правил воинского учета. Верховный Суд определил, что сам факт оформления документов на постоянное проживание в другой стране не является основанием для снятия с учета.

Гражданин должен легально пересечь границу, находиться там более трех месяцев и встать на консульский учет в дипломатическом учреждении.

Кроме того, в Государственной пограничной службе напоминают, что украинцы могут сразу на пункте пропуска попросить поставить штамп о выезде в паспорт. Это бесплатная стандартная процедура, которая поможет быстро подтвердить законность пересечения границы для получения временной защиты или социальных выплат в странах ЕС.

Что еще проверки и правила для пенсионеров ввели ранее

Жесткий контроль за социальными выплатами продолжается уже не первый месяц. Как мы как уже писали ранее, государство проводит масштабные проверки получателей пенсий, особенно тех, кто выехал за границу или имеет пробелы в реестрах. Если человек отправляется в страны, с которыми у Украины заключены двусторонние договоры, выплаты будут продолжены, но для этого по новому месту жительства необходимо обратиться в местный пенсионный орган.

Отсчет прекращения выплат начинается с месяца, следующего за тем, когда лицо сняли с учета по месту постоянного проживания в Украине, подчеркнули в Пенсионному фонду. Поэтому гражданам настоятельно рекомендуется не дожидаться принудительной блокировки счетов, а самостоятельно сообщать ПФУ о любых изменениях статуса или места проживания.