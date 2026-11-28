Кого з пенсіонерів стосуються жорсткі обмеження на кордоні

Для більшості українців вирішальним фактором є не статус пенсіонера, а фактичний вік. Як пояснюють у Державній прикордонній службі, чоловіки після досягнення 60 років можуть вільно залишати межі країни, оскільки вони знімаються з військового обліку.

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Ситуація кардинально змінюється для чоловіків, які почали отримувати виплати до досягнення 60-річного віку. Якщо пенсія призначена через інвалідність або за вислугу років, а чоловік залишається у віковій категорії від 18 до 60 років, він вважається військовозобов'язаним.

Зауважте! На таких громадян поширюються загальні заборони воєнного стану, і сам факт отримання грошей від держави не дає автоматичного права на виїзд.

Водночас жінки-пенсіонерки взагалі не мають жодних обмежень на перетин кордону.

Що станеться з виплатами після переїзду в іншу країну

Сам факт перебування за межами України не позбавляє вас права на зароблені гроші. У Пенсійному фонді наголошують, що українці можуть продовжувати отримувати свої кошти на українські банківські картки.

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Однак є важливий фінансовий нюанс для тих, хто офіційно оформлює виїзд на постійне місце проживання. У такому разі держава може виплатити пенсію авансом одразу за шість місяців наперед.

Щоб уникнути блокування рахунків та затримок, експерти радять завчасно звернутися до Пенсійного фонду та правильно оформити всі документи, адже подальший порядок виплат залежатиме від міжнародних договорів з конкретною країною.

Які правила діють для військовозобов'язаних за кордоном

Варто пам'ятати, що виїзд за кордон вимагає суворого дотримання правил військового обліку. Верховний Суд визначив, що сам факт оформлення документів на постійне проживання в іншій країні не є підставою для зняття з обліку.

Громадянин повинен легально перетнути кордон, перебувати там понад три місяці та стати на консульський облік у дипломатичній установі.

Крім того, у Державній прикордонній службі нагадують, що українці можуть одразу на пункті пропуску просити поставити штамп про виїзд у паспорт. Це безкоштовна стандартна процедура, яка допоможе швидко підтвердити законність перетину кордону для отримання тимчасового захисту або соціальних виплат у країнах ЄС.

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Які ще перевірки та правила для пенсіонерів запровадили раніше

Жорсткий контроль за соціальними видатками триває не перший місяць. Як ми писали раніше, держава запускає масштабні перевірки отримувачів пенсій, особливо тих, хто виїхав за кордон або має прогалини у реєстрах. Якщо людина вирушає до країн, з якими Україна має двосторонні договори, виплати продовжаться, але для цього на новому місці треба звернутися до місцевого пенсійного органу.

Відлік припинення виплат починається з місяця, наступного за тим, коли особу зняли з обліку за місцем постійного проживання в Україні, наголошували у Пенсійному фонді. Тому громадянам наполегливо рекомендують не чекати примусового блокування рахунків, а самостійно повідомляти ПФУ про будь-які зміни статусу чи місця проживання.