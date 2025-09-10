С 28 августа украинские мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выезжать за границу. Такое решение стратегически правильное, однако перед его принятием нужно было сформулировать стратегию, в частности, национально-экономическую.

При отсутствии реальных шагов по улучшению пространства возможностей в государстве разрешение на выезд из Украины мужчинам до 22 лет имеет негативные последствия. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач.

К теме Сколько мужчин в возрасте 18 – 22 лет выехали за границу: считают ли парней в ГПСУ

Последствия для экономики Украины

Андрей Длигач отметил, что, по разным данным, 84% молодых людей хотят уехать из Украины. Их удерживает в Украине несколько моментов. Прежде всего запрет на выезд. Также определенные привязанности экономического характера, рабочие места, обучение, семьи, страхи и так далее. Готовы уехать – примерно 30%. Чем больше подталкивать их к выезду, тем больше негативных последствий будет на рынке труда, относительно демографической ситуации в Украине и так далее.

Но не могу сказать, что считаю это решение полностью неправильным. Стратегически оно правильное. Государство показывает открытость. Стратегически это дает возможность удержать молодых людей 15 – 17 лет, которых массово вывозили родители. Это показывает определенную перспективу, что можно возвращаться, если вам 18 – 19 лет,

– сказал он.

Однако такие решения следует принять в комбинации с ключевой причиной, почему молодые люди хотят уезжать. Прежде всего говорится об отсутствии ощущения светлых перспектив и будущего в Украине.

Позволять открывать границы, выезд можно было только после того, как государство должно было бы сформулировать и стратегическое видение, и стратегию развития человеческого капитала, и национально-экономическую стратегию, начать это воплощать. При отсутствии реальных шагов по улучшению пространства возможностей в стране это приводит к негативным последствиям,

– пояснил доктор экономических наук.

По его словам, сначала государство должно делать шаги, направленные на превращение Украины в государство лучших возможностей для самореализации человека, а только после этого – открывать границы. Нужно переходить к активации экономических возможностей украинцев.

Приведет ли к катастрофическим последствиям отъезд молодых людей? Демографическая ситуация точно не улучшается. Но мы видим динамику, что у бизнеса немного утихла проблема дефицита кадров. Да, 30% вакансий незаполнены. Но бизнес привык к этому,

– добавил глава Adventer Group.

Выезд за границу молодежи в возрасте 18 – 22 лет: главное