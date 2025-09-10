Від 28 серпня українські чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон. Таке рішення стратегічно правильне, однак перед його ухваленням потрібно було сформулювати стратегію, зокрема, національно-економічну.

За відсутності реальних кроків щодо покращення простору можливостей у державі дозвіл на виїзд з України чоловікам до 22 років має негативні наслідки. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач.

До теми Скільки чоловіків віком 18 – 22 років виїхали за кордон: чи рахують хлопців у ДПСУ

Наслідки для економіки України

Андрій Длігач зазначив, що, за різними даними, 84% молодих людей хочуть виїхати з України. Їх утримує в Україні кілька моментів. Насамперед заборона на виїзд. Також певні прив'язаності економічного характеру, робочі місця, навчання, сім’ї, страхи і так далі. Готові виїхати – приблизно 30%. Чим більше підштовхувати їх до виїзду, тим більше негативних наслідків буде на ринку праці, щодо демографічної ситуації в Україні і так далі.

Але не можу сказати, що вважаю це рішення повністю неправильним. Стратегічно воно правильне. Держава показує відкритість. Стратегічно це дає можливість утримати молодих людей 15 – 17 років, яких масово вивозили батьки. Це показує певну перспективу, що можна повертатися, якщо вам 18 – 19 років,

– сказав він.

Однак такі рішення варто прийняти у комбінації з ключовою причиною, чому молоді люди хочуть виїжджати. Насамперед мовиться про відсутність відчуття світлих перспектив та майбутнього в Україні.

Дозволяти відкривати кордони, виїзд можна було лише після того, як держава мала б сформулювати і стратегічну візію, і стратегію розвитку людського капіталу, і національно-економічну стратегію, почати це втілювати. За відсутності реальних кроків щодо покращення простору можливостей в країні це призводить до негативних наслідків,

– пояснив доктор економічних наук.

За його словами, спочатку держава має робити кроки, які спрямовані на перетворення України на державу кращих можливостей для самореалізації людини, а лише після цього – відкривати кордони. Потрібно переходити до активації економічних можливостей українців.

Чи призведе до катастрофічних наслідків від’їзд молодих людей? Демографічна ситуація точно не покращується. Але ми бачимо динаміку, що у бізнесу трохи вщухла проблема дефіциту кадрів. Так, 30% вакансій незаповнені. Але бізнес призвичаївся до цього,

– додав голова Adventer Group.

Виїзд за кордон молоді віком 18 – 22: головне