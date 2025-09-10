Масовий виїзд молоді до 22 років: як це позначається на українській економіці
- З 28 серпня українські чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон, що стратегічно правильно, але без стратегії розвитку ухвалення такого рішення може мати негативні економічні наслідки.
- Велика кількість молоді хоче виїхати з України, бо не бачить перспектив, і виїзд може погіршити демографічну ситуацію та ринок праці, хоча бізнес адаптується до дефіциту кадрів.
- Держава повинна спершу реалізувати стратегію розвитку можливостей для самореалізації, перш ніж дозволяти виїзд, щоб уникнути негативних наслідків, вважає доктор економічних наук Андрій Длігач.
Від 28 серпня українські чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон. Таке рішення стратегічно правильне, однак перед його ухваленням потрібно було сформулювати стратегію, зокрема, національно-економічну.
За відсутності реальних кроків щодо покращення простору можливостей у державі дозвіл на виїзд з України чоловікам до 22 років має негативні наслідки. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач.
Наслідки для економіки України
Андрій Длігач зазначив, що, за різними даними, 84% молодих людей хочуть виїхати з України. Їх утримує в Україні кілька моментів. Насамперед заборона на виїзд. Також певні прив'язаності економічного характеру, робочі місця, навчання, сім’ї, страхи і так далі. Готові виїхати – приблизно 30%. Чим більше підштовхувати їх до виїзду, тим більше негативних наслідків буде на ринку праці, щодо демографічної ситуації в Україні і так далі.
Але не можу сказати, що вважаю це рішення повністю неправильним. Стратегічно воно правильне. Держава показує відкритість. Стратегічно це дає можливість утримати молодих людей 15 – 17 років, яких масово вивозили батьки. Це показує певну перспективу, що можна повертатися, якщо вам 18 – 19 років,
– сказав він.
Однак такі рішення варто прийняти у комбінації з ключовою причиною, чому молоді люди хочуть виїжджати. Насамперед мовиться про відсутність відчуття світлих перспектив та майбутнього в Україні.
Дозволяти відкривати кордони, виїзд можна було лише після того, як держава мала б сформулювати і стратегічну візію, і стратегію розвитку людського капіталу, і національно-економічну стратегію, почати це втілювати. За відсутності реальних кроків щодо покращення простору можливостей в країні це призводить до негативних наслідків,
– пояснив доктор економічних наук.
За його словами, спочатку держава має робити кроки, які спрямовані на перетворення України на державу кращих можливостей для самореалізації людини, а лише після цього – відкривати кордони. Потрібно переходити до активації економічних можливостей українців.
Чи призведе до катастрофічних наслідків від’їзд молодих людей? Демографічна ситуація точно не покращується. Але ми бачимо динаміку, що у бізнесу трохи вщухла проблема дефіциту кадрів. Так, 30% вакансій незаповнені. Але бізнес призвичаївся до цього,
– додав голова Adventer Group.
Виїзд за кордон молоді віком 18 – 22: головне
У середу, 27 серпня, на сайті КМУ офіційно була опублікована постанова про зміни до Правил перетинання державного кордону. Відповідно до неї, з 28 серпня усі чоловіки від 18 до 22 років зможуть виїхати за кордон.
У ДПСУ 1 вересня відповіли, чи відбувається відтік з України чоловіків 18 – 22 років. Там наголосили, що кількість тих, хто в’їжджає в Україну, перевищує кількість тих, хто виїжджає.
Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, коли чоловіку віком до 22 років можуть відмовити у перетині кордону. Насамперед причиною може стати нестача документів. Крім цього, відмова у перетині кордону може бути, якщо особа перебуває в розшуку або обіймає посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування.