Что выгоднее покупать сейчас: евро или доллары

В последнее время евро демонстрирует падение, относительно доллара. Эти изменения незначительны, однако, при переводе валюты в гривну, довольно ощутимы.

Как изменился курс доллара с начала 2025 года

1 января 2025 года регулятор установил курс на уровне 42 гривны за доллар. А вот уже 6 февраля это значение достигло 41,66 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает издание "Минфин", 1 января средний банковский курс был такой:

покупка – 41,95 гривны за доллар;

продажа – 42,45 гривны за доллар.

А вот 6 февраля средний курс в банках достиг:

покупка – 41,45 гривны за доллар;

продажа – 42,95 гривны за доллар.

В обменниках ситуация также изменилась. Средний курс доллара в них, по состоянию на 1 января был такой:

покупка – 42,37 гривны за доллар;

продажа – 42,50 гривны за доллар.

6 февраля курс в обменниках уже такой:

покупка – 41,55 гривны за доллар;

продажа – 42,59 гривны за доллар.

Как менялся евро с 1 января 2025 года

Данные НБУ показывают, что по состоянию на 1 января 2025 года, официальный курс был установлен на уровне 43,69 гривны за евро. 6 февраля это значение снизилось до 43,40 гривен за евро.

Согласно сообщению издания "Минфин", 1 января средний курс в банке составлял:

покупка – 43,55 гривны за евро;

продажа – 44,35 гривны за евро.

6 февраля курс в банках уже изменился так:

покупка – 43,10 гривны за евро;

продажа – 43,65 гривны за евро.

Средний курс в обменниках, по состоянию на 1 января был на таком уровне:

покупка – 44,13 гривны за евро;

продажа – 44,40 гривны за евро.

Уже 6 февраля курс в обменниках изменился так:

покупка – 43,25 гривны за евро;

продажа – 43,45 гривны за евро.

Можно увидеть, что евро за последний месяц подешевел. Изменения курса доллара не такие значительные.

В какую валюту выгоднее вкладываться

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин указывает, что при выборе валюты необходимо учесть период, когда вы планируете обменивать средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Я считаю, что активная фаза войны в Украине завершится в первой половине этого года. Поэтому, опираясь на этот сценарий, можно сказать, что евро будет под давлением большую часть полугодия.

Именно из-за давления на евро Шевчишин рекомендует в течение первой половины 2025 года выбирать доллары. Впоследствии тенденции могут измениться.

В частности, как говорит Шевчишин, при переходе к переговорам или достижении определенных мирных соглашений, евро начнет быстрее восстанавливаться. То есть, вероятно, во второй половине года доллар станет менее привлекательным для вложений.

Обратите внимание! Прогнозы МВФ свидетельствуют, что гривна может и в дальнейшем обесцениваться. Есть вероятность роста доллара, по итогам 2025 года, до 45.