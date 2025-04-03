Риски высоки: стоит ли покупать валюту сейчас

Трамп продолжает внедрение тарифов. Многие страны готовят ответ на эти пошлины. Из-за этого у населения возникают обоснованные волнения относительно того, что будет происходить с валютой в ближайшее время.

Стоит ли сейчас совершать покупку валюты

Аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу сказал, что сейчас валюту стоит покупать. Однако необходимо учитывать определенные факторы.

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Важно понимать, что в ближайшее время будут продолжаться переговоры между Европой и США, они будут пытаться прийти к какому-то согласию. И какой будет финальный результат по тарифам, мы увидим со временем.

Шевчишин говорит, что именно Европа будет одной из самых уязвимых экономик к политики Трампа. И это может довольно негативно отразиться на Украине.

Европа пострадает существенно, что не хорошо для Украины, ведь это наш ключевой экономический и военный партнер,

– говорит Шевчишин.

Обратите внимание! Аналитик указывает на то, что больше всего от введения тарифов пострадают именно маленькие экономики.