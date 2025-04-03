Риски высоки: стоит ли покупать валюту сейчас
- Аналитик Андрей Шевчишин рекомендует покупать валюту.
- Европа, которая является ключевым экономическим партнером Украины, будет одной из самых уязвимых экономик к тарифам Трампа.
Трамп продолжает внедрение тарифов. Многие страны готовят ответ на эти пошлины. Из-за этого у населения возникают обоснованные волнения относительно того, что будет происходить с валютой в ближайшее время.
Стоит ли сейчас совершать покупку валюты
Аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу сказал, что сейчас валюту стоит покупать. Однако необходимо учитывать определенные факторы.
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Важно понимать, что в ближайшее время будут продолжаться переговоры между Европой и США, они будут пытаться прийти к какому-то согласию. И какой будет финальный результат по тарифам, мы увидим со временем.
Шевчишин говорит, что именно Европа будет одной из самых уязвимых экономик к политики Трампа. И это может довольно негативно отразиться на Украине.
Европа пострадает существенно, что не хорошо для Украины, ведь это наш ключевой экономический и военный партнер,
– говорит Шевчишин.
Обратите внимание! Аналитик указывает на то, что больше всего от введения тарифов пострадают именно маленькие экономики.