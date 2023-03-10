Выйти на пенсию можно до 60: в правительстве назвали 3 категории украинцев
Источник:Пенсионный фонд
По закону в Украине право на пенсию по возрасту могут иметь граждане, достигшие 60, 63 и 65 лет. Однако несколько категорий украинцев могут сделать это еще раньше.
Во сколько чаще всего украинцы выходят на пенсию
Напомним, что в Украине возраст выхода на пенсию определяет приобретенный лицом страховой стаж. Следовательно, в соответствии с этим для получения пенсии в 2023 году после достижения 60 лет необходимо иметь не менее 30 лет стажа.
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- После достижения 63 лет – не менее 20 лет,
- В возрасте 65 лет – не менее 15 лет стажа.
Кто может получить пенсию до 60 лет
В Пенсионном фонде выделили 3 категории граждан, которые могут выйти на пенсию еще до 60 лет. Это можно сделать лицам:
- работавших на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства;
- имеющих особый статус, в частности участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины; многодетным матерям и матерям детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей; гражданам, которым на время увольнения в связи с сокращением численности или штата работников, или по состоянию здоровья осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста;
- участникам ликвидации и пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
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Запомните, что такие пенсии назначаются на срок бессрочно. А их размер зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.