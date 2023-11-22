Кто из украинцев может выйти на пенсию в 55 лет

Обычно украинцы уходят на пенсию после 60 лет. Однако есть случаи, когда это можно сделать гораздо раньше.

Кто может уйти на пенсию раньше

Согласно действующему законодательству, выйти на заслуженный отдых раньше могут представители определенных специальностей. Речь идет о тех профессиях, которые больше всего влияют на состояние здоровья и работоспособность лица.

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Для досрочного ухода на пенсию необходимо получить достаточное количество стажа. Каждая специальность имеет индивидуальные требования в отношении этого показателя. Со временем количество необходимого стажа будет увеличиваться. В частности, для учителей в 2024 году этот показатель достигнет 30 лет, сейчас он составляет 29 лет и 6 месяцев.

Выйти на пенсию раньше могут следующие специалисты:

механизаторы;

актеры;

бортпроводники;

спортсмены;

работники сферы здравоохранения;

рабочие флота (плавсостав), речь идет как о морском, так и речном;

авиационные диспетчеры;

специалисты геологоразведочной сферы;

машинисты железнодорожного транспорта;

рабочие лесозаготовки и лесосплава;

работники сферы образования;

и так далее.