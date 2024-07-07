Кто из пенсионеров не сможет выйти на пенсию в июле

Правительством определены конкретные требования для выхода на пенсию. Несмотря на наступление пенсионного возраста, далеко не все граждане смогут уйти на заслуженный отдых в этом году.

Кто сможет уйти на пенсию

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Все зависит от количества приобретенного, на этот момент, стажа.

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В этом году для выхода на пенсию нужно:

пенсионерам в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Если пенсионер достиг пенсионного возраста, но не успел приобрести нужное количество стажа, он может выйти на пенсию позже.

Минимальное количество стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет расти до 2028 года. Тогда оно достигнет значения 35 и 25, соответственно. Для тех, кто хочет уйти на заслуженный отдых после 65 лет, пока, изменения не предусматриваются.