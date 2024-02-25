Досрочный выход на пенсию: кому из украинцев доступна такая опция
25 февраля 2024, 08:46Читати новину українською
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры имеют право выйти на пенсию вне очереди. То есть, сделать это они могут до наступления пенсионного возраста.
Кто имеет право выйти на пенсию раньше
В законодательстве есть определенный перечень лиц, которые могут уйти на заслуженный отдых. Речь идет не о тех, кто подпадает под выслугу лет.
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Право на внеочередную пенсию имеют:
- люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;
- лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;
- военные, принимавшие участие в боевых действиях, те, кто имеет статус участника боевых действий, и лица с инвалидностью приобретенной в результате войны;
- жены (мужья), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их по крайней мере до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;
- лица с которыми расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда;
- граждане с которыми, расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.
Как выйти на пенсию вне очереди
Будущий пенсионер должен обратиться в ответственные органы с собранным пакетом документов. Речь идет о:
- заявлении;
- удостоверении личности (его копия);
- документах, подтверждающие стаж (трудовая книжка, специальная справка);
- справке о присвоении кода РНУКПП;
- справке о доходах.
В отдельных случаях к пакету документов нужно добавить:
- справки о надбавках к пенсии;
- копии удостоверений, которые удостоверяют право на льготы;
- свидетельство о браке;
- справка от налоговой, относительно отсутствия доходов (если лицо не работает);
- свидетельство о рождении ребенка.