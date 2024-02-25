Досрочный выход на пенсию: кому из украинцев доступна такая опция

25 февраля 2024, 08:46
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ПФУ

Некоторые пенсионеры имеют право выйти на пенсию вне очереди. То есть, сделать это они могут до наступления пенсионного возраста.

Кто имеет право выйти на пенсию раньше

В законодательстве есть определенный перечень лиц, которые могут уйти на заслуженный отдых. Речь идет не о тех, кто подпадает под выслугу лет.

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Право на внеочередную пенсию имеют:

  • люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;
  • лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;
  • военные, принимавшие участие в боевых действиях, те, кто имеет статус участника боевых действий, и лица с инвалидностью приобретенной в результате войны;
  • жены (мужья), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их по крайней мере до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;
  • лица с которыми расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда;
  • граждане с которыми, расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Как выйти на пенсию вне очереди

Будущий пенсионер должен обратиться в ответственные органы с собранным пакетом документов. Речь идет о:

  • заявлении;
  • удостоверении личности (его копия);
  • документах, подтверждающие стаж (трудовая книжка, специальная справка);
  • справке о присвоении кода РНУКПП;
  • справке о доходах.

В отдельных случаях к пакету документов нужно добавить:

  • справки о надбавках к пенсии;
  • копии удостоверений, которые удостоверяют право на льготы;
  • свидетельство о браке;
  • справка от налоговой, относительно отсутствия доходов (если лицо не работает);
  • свидетельство о рождении ребенка.
Автор: Анастасія Зорик