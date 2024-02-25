Хто має право вийти на пенсію раніше
У законодавстві є визначений перелік осіб, які можуть піти на заслужений відпочинок. Йдеться не про тих, хто підпадає під вислугу років.
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Право на позачергову пенсію мають:
- люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;
- особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;
- військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю набутою в результаті війни;
- дружини (чоловіки), діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх принаймні до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
- особи з якими розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;
- громадяни з якими, розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.
Як вийти на пенсію позачергово
Майбутній пенсіонер має звернутися у відповідальні органи з зібраним пакетом документів. Йдеться про:
- заяву;
- посвідчення особи (його копія);
- документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, спеціальна довідка);
- довідку про присвоєння коду РНОКПП;
- довідку про доходи.
У окремих випадках до пакета документів потрібно додати:
- довідки про надбавки до пенсії;
- копії посвідчень, які засвідчують право на пільги;
- свідоцтво про одруження;
- довідка від податкової, відносно відсутності доходів (якщо особа не працює);
- свідоцтво про народження дитини.