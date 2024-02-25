Кто имеет право выйти на пенсию раньше

В законодательстве есть определенный перечень лиц, которые могут уйти на заслуженный отдых. Речь идет не о тех, кто подпадает под выслугу лет.

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Право на внеочередную пенсию имеют:

люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;

лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;

военные, принимавшие участие в боевых действиях, те, кто имеет статус участника боевых действий, и лица с инвалидностью приобретенной в результате войны;

жены (мужья), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их по крайней мере до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;

лица с которыми расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда;

граждане с которыми, расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Как выйти на пенсию вне очереди

Будущий пенсионер должен обратиться в ответственные органы с собранным пакетом документов. Речь идет о:

заявлении;

удостоверении личности (его копия);

документах, подтверждающие стаж (трудовая книжка, специальная справка);

справке о присвоении кода РНУКПП;

справке о доходах.

В отдельных случаях к пакету документов нужно добавить: