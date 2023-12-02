Как понять достаточно ли стажа имеет украинец для выхода на пенсию

Чтобы выйти в срок на пенсию, гражданин должен получить минимальное количество стажа. Эти нормы определяются решением ПФУ.

Сколько стажа нужно иметь для выхода на пенсию

Количество требуемого стажа зависит от времени выхода на пенсию. К примеру, если гражданин хочет уйти на заслуженный отдых в 60 лет, установленный минимум составляет 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

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Важно понимать, что пенсионная система в Украине продолжает реформироваться, поэтому со временем количество необходимого стажа будет расти. Показатели для выхода на пенсию в 60 будут следующие:

в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет стажа

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

В 63 значения несколько понижены:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 65, нужно иметь хотя бы 15 лет стажа. Иные условия действуют для граждан, которые могут уйти на заслуженный отдых за выслугой лет. В таком случае возраст выхода на пенсию и количество стажа изменяется в соответствии с профессией, которую имеет лицо.