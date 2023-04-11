Работать придется дольше: когда можно уходить на пенсию в 2023 году

Каждый год пенсионный возраст для украинцев увеличивается. Если раньше можно было выйти на пенсию со стажем в 28 лет, то сейчас это удастся сделать только при наличии 30-летнего стажа.

Во сколько можно выйти на пенсию в Украине

В Украине требования по уходу на пенсию в 60 лет повышаются поэтапно. В этом году для того, чтобы пойти на заслуженный отдых, нужно не менее 30 лет страхового стажа.

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Следовательно, в 2023 году возраст выхода на пенсию также изменился:

Если страховой стаж составляет 30 лет, выйти на пенсию можно в 60 лет;

Если стаж от 19 до 29 лет – в 63 года;

Если от 15 до 19 лет – в 65 лет.

При каких условиях можно уйти на пенсию досрочно

Следовательно, через поэтапное повышение пенсионного возраста,Им приходится ждать до 63 – 65 лет.

В 2023 году это можно сделать при следующих условиях:

увольнение по состоянию здоровья;

страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере;

увольнение произошло не ранее чем за 1,5 года до достижения пенсионного возраста.

После этого лицо должно обратиться с заявлением о назначении пенсии. Кроме того, добавить в нее копию документа о выявленном несоответствии работника занимаемой должности по состоянию здоровья и другие документы, необходимые для назначения досрочной пенсии по возрасту.

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