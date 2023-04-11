Работать придется дольше: когда можно уходить на пенсию в 2023 году
Каждый год пенсионный возраст для украинцев увеличивается. Если раньше можно было выйти на пенсию со стажем в 28 лет, то сейчас это удастся сделать только при наличии 30-летнего стажа.
Во сколько можно выйти на пенсию в Украине
В Украине требования по уходу на пенсию в 60 лет повышаются поэтапно. В этом году для того, чтобы пойти на заслуженный отдых, нужно не менее 30 лет страхового стажа.
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Следовательно, в 2023 году возраст выхода на пенсию также изменился:
- Если страховой стаж составляет 30 лет, выйти на пенсию можно в 60 лет;
- Если стаж от 19 до 29 лет – в 63 года;
- Если от 15 до 19 лет – в 65 лет.
При каких условиях можно уйти на пенсию досрочно
В 2023 году это можно сделать при следующих условиях:
- увольнение по состоянию здоровья;
- страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере;
- увольнение произошло не ранее чем за 1,5 года до достижения пенсионного возраста.
После этого лицо должно обратиться с заявлением о назначении пенсии. Кроме того, добавить в нее копию документа о выявленном несоответствии работника занимаемой должности по состоянию здоровья и другие документы, необходимые для назначения досрочной пенсии по возрасту.
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- В дополнение, женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, и матери инвалидов с детства, воспитавших их до этого возраста;
- лица с инвалидностью по зрению I группы;
- работники, занятые полный рабочий день в подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;
- работники, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений организации производства и труда;
- работники и служащие, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
- военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях, а также ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы;
- работники, имеющие не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда;
- работники лётного и лётно-испытательного состава при выслуге лет;
- работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие свидетельство диспетчера, бортпроводники и бортпроводницы, трактористы, доярки, рабочие локомотивных бригад, работники лесозаготовительных бригад, геологически разведывательных бригад, спортсмены и артисты.