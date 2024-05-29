Значительно раньше других: кто может выйти на пенсию в 55 лет

В Украине ряд работников имеют право выйти на пенсию раньше других – в 55 лет. Однако, при этом нужно соответствовать ряду требований, которые в 2024 году также изменились.

Досрочный выход на пенсию в 55 лет

В Украине есть ряд профессий и условий, при которых пенсия по возрасту может быть назначена раньше определенных сроков, а именно в 55 лет. В частности, речь идет о лицах, которые работали на работах с вредными и тяжелыми условиями труда согласно списком № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

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То есть, таким лицам пенсия по возрасту на льготных условиях назначается по достижении 55 лет при условии:

для мужчин – при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

– при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах; для женщин – при наличии не менее 25 лет стажа, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Досрочный выход на пенсию для учителей

До достижения названого возраста право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют женщины также 1970 года рождения и старше после достижения ими такого возраста: 54 года – с 1 октября 1968 года по 31 марта 1969 года; 54 года 6 месяцев – с 1 апреля 1969 года по 30 сентября 1969 года; 55 лет – с 1 октября 1969 года по 31 декабря 1970 года.

Сейчас для выхода на пенсию за выслугу лет учителям необходимо иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь 55-летнего возраста. Соответствующая норма закона Украины "О пенсионном обеспечении" вступила в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее педагогические работники выходили на пенсию за выслугу лет независимо от возраста.

В то же время сохранено право выхода на пенсию за выслугу лет независимо от возраста лицам, которые в период до 1 января 2016 года уже имели педагогический стаж:

по состоянию на 1 апреля 2015 – не менее 25 лет и после этой даты:

с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года – не менее 25 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года – не менее 26 лет;

с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года – не менее 26 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года – не менее 27 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года – не менее 28 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – не менее 29 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2024 года или после этой даты – не менее 30 лет.

Также до достижения возраста 55 лет право на пенсию за выслугу лет имеют работники образования 1971 года рождения и старше при наличии выслуги лет в соответствии с представленным выше ежегодным увеличением.