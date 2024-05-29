Достроковий вихід на пенсію у 55 років

В Україні є ряд професій і умов, за яких пенсія за віком може бути призначена раніше визначених термінів, а саме у 55 років. Зокрема, мова йде про осіб, які працювали на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затверджених Кабінетом Міністрів України.

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Тобто, таким особам пенсія за віком на пільгових умовах призначається після досягнення 55 років за умови:

для чоловіків – за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

– за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; для жінок – за наявності не менше 25 років стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Зауважте! До досягнення названого віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки також 1970 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 54 роки – з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року; 54 роки 6 місяців – з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року; 55 років – з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

Достроковий вихід на пенсію для вчителів

Нині для виходу на пенсію за вислугу років учителям необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягти 55-річного віку. Відповідна норма закону України "Про пенсійне забезпечення" набула чинності з 1 квітня 2024 року.

Нагадаємо! Раніше педагогічні працівники виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку.

Водночас збережено право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку особам, які в період до 1 січня 2016 року вже мали педагогічний стаж:

станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

Зауважте! Також до досягнення віку 55 років право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти 1971 року народження та старші за наявності вислуги років відповідно до поданого вище щорічного збільшення.