Другие требования: в Украине изменились правила для выхода на пенсию учителей

Учителя в Украине могут выходить на пенсию не только по возрасту. Им также доступен выход на отдых за выслугу лет.

Какие правила для выхода на пенсию педагогов?

Однако только если они соответствуют определенным условиям, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно информации Пенсионного фонда, право досрочно выйти на пенсию имеют педагоги, что:

достигли 55-летия;

имеют не менее 30 лет педагогического стажа.

Это касается лиц, работающих в общеобразовательных школах, детских садах, учреждениях внешкольного образования, школах-интернатах, профессионально-технических училищах.

Как отмечает издание "На пенсии" до 1 января 2016 года для того, чтобы выйти на заслуженный отдых, было достаточно иметь 25 лет специального стажа. Кроме того, возраст педагога не имел никакого значения. То есть добавили обязательное условие (возраст) и увеличили на 5 лет размер специального стажа.

Обратите внимание! Более того, педагоги, которые до 2016 года уже имели 25 лет стажа, могут оформить пенсию независимо от возраста.