Хотели блекаут, но не получилось: какая сейчас ситуация с электроэнергией в Украине

С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Только за октябрь российскими военными совершен 51 удар по энергетической инфраструктуре. Как сейчас со светом в Украине и будет ли полное затмение, читайте в тексте.

Самая массовая атака в октябре

За весь период полномасштабной войны Россия совершила 85 атак на объекты электроэнергетики, 51 из них – только в октябре.

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Это политика уничтожения украинцев из-за создания условий, непригодных для жизни. Это – терроризм и военное преступление, – так комментирует последствия от обстрелов генпрокурор Андрей Костин.

По данным Офиса генпрокурора Украины, больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесены в Днепропетровской области – 8, Львовской – 6, Винницкой – 5, Сумской – 4, Харьковской – 4, в г. Киеве – 4.

Количество российских ударов по энергетическим объектам Украины / Инфографика с сайта Офиса генпрокурора Украины

Что сейчас с энергосистемой Украины

Как рассказал 24 каналу Юрий Щедрин, эксперт "Центра развития города", процент разрушений энергосистемы составляет 30-40%.

Юрий Щедрин Эксперт "Центра развития города" Директор ДТЭК Тимченко Максим отмечает, что пока нет причин для полного блекаута. Украинская энергосистема может выдержать все повреждения. Единственное, никто не знает, какие дальнейшие обстрелы будет использовать Россия и какие дальнейшие повреждения возможны. Все будет зависеть от этого.

Что касается аварийных отключений, то, к сожалению, сейчас сказать, сколько это будет продолжаться – невозможно. Все будет зависеть от ситуаций, которые будут возникать, как быстро будут восстанавливать разрушения и будет ли новое оборудование. Это может быть несколько дней, а иногда и недели и месяцы. Она нуждается в ремонте.

для проведения стабилизационных мероприятий украинцев просят ограничить использование электроэнергии в быту. В частности, рекомендуют сократить использование электроэнергии в часы утреннего и вечернего пика (6:00-11:00 и 17:00-23:00). Кроме того, несколько дней назад в каждой области ввели графики отключений света для населения.

По словам Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических стратегий, больше всего пострадали от обстрелов тепловые электростанции. Это подстанции, трансформаторы, линии электропередачи, то есть то, что работает на выдачу электроэнергии.

На самом деле я считаю, что целью России было не уничтожение электростанций, а вывод нашей энергосистемы из строя, заставить ремонтировать и применять веерные ограничения. То есть создание динамичного кризиса, когда Украина постоянно восстанавливает свою энергосистему, – говорит эксперт.

Обратите внимание, что ТЭС и ТЭЦ производят только 25% электроэнергии Украины, АЭС – около 60%. Если будет причинен вред именно подстанциям АЭС, определенным ее объектам, то тогда можно говорить о полном блекауте. На сегодняшний день период, когда население было без энергоснабжения – максимум до 12 часов, в случае повреждения АЭС восстановление будет длиться неделями.

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Как помогает Запад в восстановлении

Европа уже предоставляет необходимое энергетическое оборудование и средства восстановления, говорит Щедрин. Однако данного оборудования пока недостаточно. Кроме того, оно достаточно сложное.

Здесь вопрос стоит еще в финансовой состоятельности. В Украине фиксированный энерготариф – 1,68 гривны. При таком тарифе компании не могут за свои средства восстанавливать разрушение энергетической инфраструктуры. Поэтому решающей здесь является роль Европы как средствами, так и технологиями,

– добавляет собеседник.

Импорт электроэнергии из Европы технически возможен. Но нужно понимать, что цена на свет на европейском рынке в 5 раз дороже. А если Украина будет ее закупать, а продавать все еще по фиксированной цене, тогда эту разницу нужно кому-то покрывать.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в комментарии 24 каналу отмечает, что вопрос импорта скорее в том, как именно Украина будет поставлять ту электроэнергию, если повреждена инфраструктура.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Сейчас у нас оценивают дефицит электроэнергии в 1,5 гигаватта. Такой объем импортировать невозможно, ведь он слишком велик. Максимум можно импортировать 500 мегаватт. Тем более, все страны-соседи Украины, а это Польша, Венгрия, Румыния — дефицитны в плане электроэнергии. Поэтому импорт не будет решать вопрос.

Как каждый украинец может помочь

Потребителей просят не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприбора, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).

В "Укрэнерго" объяснили, что украинцам не следует включать много приборов одновременно, а только одну лампочку и один прибор:

если работает духовка – не включаем тогда чайник, фен или утюг;

если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку.

Как разумно использовать электроприборы / Инфографика 24 канала

Как говорит Юрий Корольчук, пережить украинцам такие отключения света в зимний период можно только в случае, когда есть твердотопливный котел и запасы дров или другого сырья. Кроме того, можно:

подготовить высококалорийные запасы продуктов и воды при отключении света;

не забывать о павербанках;

заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;

если есть газ, то приготовить еду можно легко;

готовить следует сразу на несколько суток, чтобы каждый день не использовать электроприборы. К примеру, приготовить пищу в 11 вечера на 3 – 4 дня;

рассматривать веерные отключения, как приглашение в гости. Можно собраться несколькими семьями в одной квартире и соответственно меньше использовать электроэнергию.



Что делать, если выключат свет / Инфографика 24 канала

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