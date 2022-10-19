Что делать, если Россия "выключит" свет украинцам

Россия продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры. В регионах Украины возможны аварийные отключения света. Такие события все больше вызывают вопрос, как именно подготовиться к случаям, когда выключают энергоснабжение, и как это пережить.

Для общества 12 часов без электричества, газа и воды – это тяжело. А как заявляет в комментарии 24 каналу эксперт по ЖКУ Олег Попенко, попадания по энергетическим объектам и впоследствии веерные отключения могут продолжаться и весь осенне – зимний период.

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Ко всему нужно быть готовым

Российские ракеты в основном бьют по объектам маневрирующей генерации. Это тепловые электростанции, потребляющие уголь и газ. Поэтому нужно быть готовым, что свет может исчезать.

Как рассказывает Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, прерывания в электроснабжении не будут продолжаться более 12 часов, даже при худшем сценарии.

Максим Белявский Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова Наиболее реалистичный сценарий в остановке в электроснабжении – это около 2 – 4 часов. Наши энергетики – герои энергетического фронта, и они могут решить энергетические вопросы в кратчайшие сроки.

Как действовать украинцам в случае отключения электроэнергии

Андрей Закревский, эксперт по энергетике, говорит, что в случае длительного отключения света следует прислушиваться к военной администрации и при необходимости эвакуироваться.

Андрей Закревский Эксперт по энергетике Следует обратить внимание на то, как именно жители за период отключения света будут ходить в туалет, ведь канализация не будет работать. Тогда стоит собраться и сделать общий туалет во дворе возле дома.

Если в доме отопление связано с электроэнергией, то нужно запастись аккумуляторами, которые хотя бы на час в день могли включать котел и прогревать квартиру.

Что касается приготовления пищи, то если у вас частный дом и у вас печка, на ней без проблем можно приготовить что-то. Если ее нет, то можно купить баллон с газом и подсоединить к газовой плите.

Надо уже сейчас подумать, какую комнату нужно утеплить. Эксперт советует прежде санузел и кухню.

Думать о переезде из дома, если 3-4 дня нет электроэнергии.

что жителям многоквартирных домов труднее при выключении электроэнергии.

Минимальный генератор, который необходим для получения электроэнергии – это 3-5 киловатт на квартиру. Если в подъезде 40 квартир, то требуется генератор, с мощностью от 100 до 120 киловатт. Его вес будет достигать 500 килограммов, цена – от 300 до 400 тысяч гривен, а потреблять он где-то 2 литра топлива в час работы.



Что делать, если исчезнет свет / Инфографика 24 канала

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Чем запастись

Если же отключение электроэнергии только временное, то эксперты советуют запастись:

Повербанком;

Фонариками;

свечами;

Теплая одежда;

запасами дополнительной воды;

генератором;

Туристические принуждения: газовые горелки и лампы;

Понадобится и баллон с газом;



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