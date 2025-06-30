Украинцам могут без предупреждения отключить свет – как потребителям вернуть электроснабжение

Некоторые украинцы остались без света. И это несмотря на то, что за коммунальные услуги они платили вовремя.

Украинцам могут без предупреждения выключать электроэнергию

Причиной тому стала ошибка при передаче данных, пишет 24 Канал со ссылкой на Конкурент TV.

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СМИ сообщает, что жителям одной из многоэтажек Луцка отключили электроэнергию. Дело в том, что произошли технические неполадки в процессе передачи данных между приложением для оплаты и поставщиком электроэнергии.

Лучане рассказали, что в "Приват24" не появлялись счета за электроэнергию в течение нескольких месяцев. А поставщик услуги не прислал предварительно сообщение об отключении, а просто выключил свет.

Предупреждения украинцы все же начали получать. Но уже после отключений.

В то же время банк, через который осуществлялись платежи, сообщил, что проблема возникла из-за неправильных настроек сообщений и отображения счетов со стороны поставщика.

Обратите внимание! Специалисты посоветовали потребителям использовать чат-бот в Viber, где можно проверить состояние счета и передать показания счетчика.

Что говорят в Волыньоблэнерго

В Facebook был опубликовано сообщение, где указано, что если электроснабжение прекращается из-за нарушения (например, задолженность или недопуск к счетчику), его дальнейшее восстановление предусматривает привлечение персонала и выполнения технических работ.

Именно поэтому согласно Правилам розничного рынка электрической энергии и Кодекса систем распределения эта услуга является платной. В зависимости от сложности работ ее стоимость может достигать до 2 408,90 гривен,

– сообщили украинцам.

Стоимость повторного подключения (по состоянию на 16 июня текущего года) – 821,50 гривен – в случае проведения работ на электросчетчике:

378,30 гривен – отключение;

443,20 гривен – подключение).

Важно! 2 408,90 гривен придется заплатить в случае проведения работ на воздушной линии (832,90 и 1 576,00 гривен).