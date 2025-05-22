Кому могут выплачивать больничные в размере полной зарплаты

Некоторые украинцы имеют право на выплату зарплаты в размере 100% во время больничного. Причиной тому являются льготы.

Выплата больничных в размере 100% от зарплаты

Кроме того, полностью выплатить заработную плату могут человеку, который имеет соответствующий стаж, передает 24 Канал со ссылкой на статью 17 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

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Так размер пособия по временной нетрудоспособности застрахованным лицам составляет:

при наличии страхового стажа до трех лет - 50% средней заработной платы;

при наличии стажа от трех до пяти лет - 60% зарплаты;

при наличии стажа от пяти до восьми лет - 70% зарплаты;

при наличии стажа свыше восьми лет - 100% зарплаты.

Однако 100% заработной платы должны выплачивать не только для тех, кто маж стаж более восьми лет. В этот список также входят такие люди:

первой-третьей категории пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

одного из родителей, если ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшего вследствие аварии на ЧАЭС;

ветеранов войны, пострадавших во время Революции Достоинства и родным погибших ветеранов войны, а также погибших защитников;

лиц, которые относятся к жертвам нацистских преследований;

доноров, у которых есть право на льготы;

лиц, реабилитированных в соответствии с законом №962-XII "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" от 17 апреля 1991 года.

Важно! Работникам или гиг-специалистам резидентам "Дія Сити" больничные должны оплачивать в том размере зарплаты, с которой фактически уплачены страховые взносы, независимо от стажа.