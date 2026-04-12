Выплата 1 500 гривен в апреле: кто не сможет получить деньги от правительства

Сейчас правительство ввело новую денежную выплату для тех категорий населения, на которых влияет ситуация с ценами на топливо. Размер единовременной выплаты составляет 1 500 гривен.

Кто не сможет получить 1 500 гривен помощи?

Правительство имеет целью поддержать лиц, чей доход испытывает влияние роста стоимости на бензин и дизель, а еще на различные товары и услуги, о чем отметил эксперт по пенсионным вопросам Андрей Павловский.

По словам Павловского, помощь получат наиболее социально уязвимые слои населения:

пенсионеры, которые имеют меньше средней пенсии;

пенсионеры, которые имеют статус ВПЛ;

малообеспеченные и многодетные семьи;

люди с инвалидностью и тому подобное.

Важно! Рассчитывать на эту поддержку не смогут украинцы, находящиеся за рубежом, или на временно оккупированных территориях.

Эксперт в частности отметил, что данная выплата – только одноразовая. То есть в другие месяцы пенсионеры не будут получать дополнительно по 1 500 гривен.

Павловский объясняет, что решение о выплате для населения было принято в связи с резким повышением цен. Специалист также объяснил, почему была внедрена эта выплата.

И причиной является рост цен вследствие изменений на рынке горючего. Дело в том, что рост цен на горючее приводит к росту цен, в первую очередь, на транспортные услуги. А транспортные услуги заложены в цену любого товара,

– предоставил объяснение Андрей Павловский.

Напомним! Поддержка стартовала с 1 апреля, о чем сообщала Юлия Свириденко. Она отметила, что средства поступят в течение апреля. А никаких дополнительных заявлений подавать украинцам не нужно.

