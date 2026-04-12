Выплата 1 500 гривен в апреле: кто не сможет получить деньги от правительства
- Правительство Украины выплатит 1 500 гривен наиболее социально уязвимым слоям населения, таким как пенсионеры с низким доходом, ВПЛ, малообеспеченные и многодетные семьи.
- Помощь не доступна украинцам за рубежом и на временно оккупированных территориях, и выплата является одноразовой из-за роста цен на топливо.
Сейчас правительство ввело новую денежную выплату для тех категорий населения, на которых влияет ситуация с ценами на топливо. Размер единовременной выплаты составляет 1 500 гривен.
Кто не сможет получить 1 500 гривен помощи?
Правительство имеет целью поддержать лиц, чей доход испытывает влияние роста стоимости на бензин и дизель, а еще на различные товары и услуги, о чем отметил эксперт по пенсионным вопросам Андрей Павловский.
Читайте также Семьи с детьми получат единовременную выплату: кто может рассчитывать на более 5 тысяч гривен
По словам Павловского, помощь получат наиболее социально уязвимые слои населения:
- пенсионеры, которые имеют меньше средней пенсии;
- пенсионеры, которые имеют статус ВПЛ;
- малообеспеченные и многодетные семьи;
- люди с инвалидностью и тому подобное.
Важно! Рассчитывать на эту поддержку не смогут украинцы, находящиеся за рубежом, или на временно оккупированных территориях.
Эксперт в частности отметил, что данная выплата – только одноразовая. То есть в другие месяцы пенсионеры не будут получать дополнительно по 1 500 гривен.
Павловский объясняет, что решение о выплате для населения было принято в связи с резким повышением цен. Специалист также объяснил, почему была внедрена эта выплата.
И причиной является рост цен вследствие изменений на рынке горючего. Дело в том, что рост цен на горючее приводит к росту цен, в первую очередь, на транспортные услуги. А транспортные услуги заложены в цену любого товара,
– предоставил объяснение Андрей Павловский.
Напомним! Поддержка стартовала с 1 апреля, о чем сообщала Юлия Свириденко. Она отметила, что средства поступят в течение апреля. А никаких дополнительных заявлений подавать украинцам не нужно.
Что еще известно о помощи украинцам?
- Денежная помощь в сумме 40 тысяч гривен предусмотрена для киевлян, чье жилье было повреждено в результате атак России. Согласно сообщению властей столицы, для получения выплаты в домах должны быть повреждены инженерные сети.
- В то же время в Украине могут продлить кэшбек на топливо. И это несмотря на то, что правительство планировало ввести программу временно. Но на решение будет влиять ситуация в экономике и на мировом рынке нефтепродуктов.