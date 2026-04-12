Хто не зможе отримати 1 500 гривень допомоги?
Уряд має на меті підтримати осіб, чий дохід відчуває вплив зростання вартості на бензин та дизель, а ще на різні товари та послуги, про що зазначив експерт з пенсійних питань Андрій Павловський.
За словами Павловського, допомогу отримають найбільш соціально вразливі верстви населення:
- пенсіонери, які мають менше за середню пенсію;
- пенсіонери, які мають статус ВПО;
- малозабезпечені та багатодітні родини;
- люди з інвалідністю тощо.
Важливо! Розраховувати на цю підтримку не зможуть українці, що перебувають за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях.
Експерт зокрема наголосив, що дана виплата – лише одноразова. Тобто в інші місяці пенсіонери не отримуватимуть додатково по 1 500 гривень.
Павловський пояснює, що рішення про виплату для населення було ухвалено у зв'язку з різким підвищенням цін. Фахівець також пояснив, чому була впроваджена ця виплата.
І причиною є зростання цін внаслідок змін на ринку пального. Річ у тім, що зростання цін на пальне призводить до зростання цін, в першу чергу, на транспортні послуги. А транспортні послуги закладені в ціну будь-якого товару,
– надав пояснення Андрій Павловський.
Нагадаємо! Підтримка стартувала з 1 квітня, про що повідомляла Юлія Свириденко. Вона зазначила, що кошти надійдуть протягом квітня. А жодних додаткових заяв подавати українцям не потрібно.
Що ще відомо про допомогу українцям?
- Грошова допомога у сумі 40 тисяч гривень передбачена для киян, чиє житло було пошкоджено внаслідок атак Росії. Згідно з повідомленням влади столиці, для отримання виплати у будинках повинні бути пошкоджені інженерні мережі.
- Водночас в Україні можуть подовжити кешбек на пальне. І це попри те, що уряд планував запровадити програму тимчасово. Але на рішення впливатиме ситуація в економіці та на світовому ринку нафтопродуктів.