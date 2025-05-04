Украинцы могут получить 650 гривен от государства: когда выплатят средства
- Государство выплатит 650 гривен членам семей погибших участников боевых действий, защитникам и вдовам/вдовцам, которые не женились во второй раз до Дню Независимости.
- Другие категории, такие как участники боевых действий и лица с особыми заслугами перед Родиной, получат соответственно 1 000 и 3 100 гривен.
Ко Дню Независимости в текущем году многие граждане могут получить денежные выплаты от государства. В частности некоторым украинцам предусматривается помощь в размере 650 гривен.
Кто может получить 650 гривен
Эти деньги выплатят членам семей погибших или умерших участников боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
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Также эти деньги будут предоставлены:
- защитникам и защитницам Украины;
- вдовам/вдовцам, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований).
В то же время участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей получат 1 000 гривен ко Дню Независимости.
Для лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, предусматривается помощь в размере 3 100 гривен.
Обратите внимание! Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага получат 450 гривен.