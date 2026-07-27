В Раде зарегистрировали законопроект: он может изменить правила по важной выплате

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 15441. Его целью является создание условий для сочетания отцовства с занятостью путем предоставления ежемесячной выплаты "Садок".

Что может измениться в выплатах "Садок"

Законопроект предлагает, чтобы выплату "еСадок" не включали в общий налогооблагаемый доход налогоплательщика, о чем говорится в пояснительной записке законопроекта на сайтеВерховной Рады Украины .

Проектом акта предлагается предусмотреть невключение суммы ежемесячной денежной выплаты "Садок", которая предоставляется в соответствии с Законом Украины "О государственной помощи семьям с детьми"" в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика,

– говорится в записке.

Действующая инициатива предлагает изменить налоговую льготу – дородовой и послеродовой периоды. Также она должна распространяться на все время ухода за ребенком после его рождения.

По состоянию на 27 июля законопроект предоставлен для ознакомления членам комитета. Но пока его не утвердили.

Напомним, что помощь "Садок" будет предоставляться родителям детей в возрасте от трех до шести лет. Размер выплаты составит 8 тысяч гривен, а если у ребенка инвалидность – 12 тысяч гривен. В последнем случае родители смогут получать деньги на ребенка до 7 – 8 лет.

Законопроект о выплате "еСадок" Верховная Рада получила еще в апреле. Но тогда законопроект был отозван.