Первый транш из 90 миллиардов: в Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит выплаты

В ЕС готовы предоставить первые деньги для Украины из кредита на 90 миллиардов. Хотя точной даты перевода средств пока нет, в Еврокомиссии надеются на выплаты в ближайшие недели.

Когда Украине выплатят первый транш по кредиту на 90 миллиардов?

О том, что известно о первых выплатах по финансированию, пишет ЕП.

Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, 11 мая, еврокомиссар по вопросам расширения анонсировала транш по кредиту ЕС для Украины. Об этом стало известно после общения чиновницы с журналистами.

Марта Кос отметила, что Европа готова выделить средства на первую выплату по кредиту ЕС (общая сумма 90 миллиардов евро).

Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем выплатить первые средства,

– пояснила чиновница.

Также она добавила, что все вопросы, касающиеся Украины, – это их личная ответственность и ответственность Еврокомиссии.

Кос акцентировала, что с помощью доноров, в ЕС надеются на то, что этих средств хватит Украине не только для военных нужд. В Европе рассчитывают, что денег хватит и на нормальное функционирование государства.

Я бы хотела иметь возможность сказать, что эти деньги остановят войну. Я не могу этого сказать, но эти деньги позволят Украине защищать не только страну, но и Европу и европейские ценности,

– объяснила Марта Кос.

Так чиновница прокомментировала возможное влияние финансирования на окончание войны в Украине.

На что потратят деньги из кредита?

Ранее стало известно, что 90 миллиардов финансирования поделят на 2 года. Средства будут зачислять в течение 2026 – 2027 годов. Из общей суммы 60 миллиардов евро должны направить на нужды армии и обороны, еще 30 миллионов – на поддержку экономической стабильности государства.

После встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Владимир Зеленский сообщил, что первые деньги из кредита направят на совместное производство дронов.

Президент Еврокомиссии в частности добавила, что кредит в 90 миллиардов должен обеспечить "жизненно важное финансирование бюджетных и оборонных нужд".

Что известно о требованиях ЕС для финансирования Украины?

Ранее среди украинцев распространялась критика о скандальных требованиях Международного валютного фонда по финансированию Украины. Речь идет о ВВП для ФЛП, например, и общее увеличение налоговой нагрузки. В то же время Евросоюз тоже близок к тому, чтобы устанавливать определенные правила для предоставления средств.

Как пояснил 24 Каналу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, европейцы еще в начале связывали свой кредит с программой обеспечения от МВФ.

"Есть прямая зависимость. Европейцы должны быть уверены, что мониторинговая миссия (МВФ – 24 Канал), контролируя ситуацию в министерстве финансов, не позволит разворовать те деньги", – пояснил Пендзин.

Известно, что новые условия могут коснуться именно 30 миллиардов из кредита. 60 миллиардов евро на оборону и войско готовы предоставить без ограничений или правил. А вот макрофинансовую помощь могут контролировать.

По словам эксперта, "не надо демонизировать" МВФ или ЕС. На самом деле это не они предлагали такие условия. Наоборот – Украина должна была предложить что-то, чтобы получить финансирование. Поэтому, теперь в МВФ только ждут выполнения этих задач и предложений, чтобы своевременно отдавать средства.