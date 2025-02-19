Сколько пенсий выплачивают после смерти пенсионера в Украине

После смерти пенсионера, его пенсию могут выплатить лицу, которое осуществило его погребение. Для этого нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда.

Выплата пенсий после смерти лица

Размер выплаты будет определяться согласно законодательству, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Нюанс заключается в том, что размер пособия на погребение зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия. Если пожилой человек получал пенсию согласно ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии.

В то же время она не может составлять менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (13 420 гривен). Однако это правило не распространяется на лиц, погребение которых проведено за счет государственного бюджета.

Для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” или других законов, размер помощи - две пенсии, что получал пенсионер на момент смерти,

- говорится на сайте ПФУ.

Обратите внимание! Для получения помощи необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда. А помощь на погребение выплачивается органами ПФУ через зачисление на банковский счет лица, которое осуществляло погребение.