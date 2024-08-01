Когда приходит пенсия по инвалидности
Источник:ПФУ
Дата выплаты пенсии устанавливается согласно графику выплаты пенсии и составляется в соответствии с территориальными участками. Когда осуществляют выплаты в 2024 году, читайте дальше.
Когда приходит пенсия по инвалидности
Как стало известно, пенсия по инвалидности выплачивается с 4 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме. И, как сообщают в ПФУ, дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера.
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Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,
– объяснила специалист главного управления.
В то же время минимальные пенсионные выплаты по инвалидности в августе этого года установлены на следующем уровне:
- лица с инвалидностью I группы - 2 760 гривен;
- неработающие лица с инвалидностью II и III групп - 2 520 гривен;
- работающие лица с инвалидностью II и III групп - 2 093 тысячи гривен.