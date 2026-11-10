Пенсию можно начать получать раньше: как это сделать в 2026 году

Многие пенсионеры по-прежнему предпочитают почтовый формат при получении выплат. Но если деньги приходится забирать в отделении или ждать почтальона, это замедляет процесс получения средств.

Как начать получать пенсию раньше

Чтобы пенсия поступала намного быстрее, следует перевести выплаты на банковский счет, а инструкция публикуется на сайте Пенсионного фонда.

Изменить формат обслуживания можно в любое удобное время. Для этого необходимо предоставить ПФУ базовый пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

специальные реквизиты из банка.

Обратите внимание! Счет для пенсионных выплат нужно открывать только в тех финансовых учреждениях, которые имеют соответствующую аккредитацию от государства.

Также оформить "переход" можно онлайн – через электронный портал ПФУ. В таком случае пенсионеру достаточно отсканировать оригиналы вышеупомянутых документов и загрузить их в систему.

Согласно действующему законодательству, государство гарантирует своевременность социальных выплат для всех категорий граждан. Независимо от выбранного способа, пенсия должна поступать не позднее 25 числа каждого месяца.

Напомним, что раньше всех пенсии получают ветераны и пострадавшие от войны. Им выплаты поступают до 10 числа. В частности, выплата средств предусмотрена с 4 по 25 число. Но точная дата зависит от конкретного случая.