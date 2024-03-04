Задержка пенсий и зарплат: Шмыгаль рассказал о вероятности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался относительно соцвыплат в Украине. Он отметил, что соответствующие органы и в дальнейшем будут выполнять свои социальные обязательства.

Шмыгаль рассказал будут ли задержки

На ежегодной пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и в дальнейшем продолжит полноценно выполнять свои обязанности по соцвыплатам населению. В частности говорится и о пенсиях, которые недавно проиндексировали на 8%.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Все будет вовремя – индексация и выплаты. И это важное социальное обязательство. Все остальные, а это более 30 социальных обязательств правительство и страна выполняют в полной мере. Мы не задерживаем социальные выплаты, и весь спектр "социалки" выполняется, несмотря на войну.

К слову на финансирование соцвыплат в 2024 году выделили 469 миллиардов гривен из бюджета.

Кому проиндексировали выплаты в марте

9,5 миллиона неработающих пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тысячи человек, которые получают пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, или вследствие ЧАЭС.

В среднем пенсии украинцев выросли на 322 гривны, а вот средняя такая выплата теперь составляет – 5 717 гривен. Самая высокая сумма повышения составляет – 1 500 гривен.