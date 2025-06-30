Сетью распространяется информацию о выплате в 24 000 гривен – могут ли украинцы получить такие суммы
- В TikTok распространяется информация о денежной выплате от государства 24 000 гривен украинцам, которые не покидали страну после 24 февраля 2022 года.
- ЦПД подтвердил, что такого постановления не существует.
В TikTok распространяются информацию о якобы принятом "постановлении 4425". Мол, украинцы, которые не покидали территорию страны после 24 февраля 2022 года, смогут получить выплаты в размере 24 000 гривен.
В ЦПД сообщили о новом фейке
Однако эта информация является фейковой, пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПД.
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Программу якобы реализуют через "еПоддержку", выплаты – в приложении Дия,
– отметили в заметке.
Пользователей призывают перейти по ссылке в "шапке профиля" якобы для получения дальнейших инструкций. Однако на сайте ВРУ отсутствует постановление о выплате 24 тысяч гривен людям, которые остались в Украине после начала полномасштабного вторжения России.
Авторы видео намеренно подделали дизайн сайта Верховной Рады для большей правдоподобности своего фейка, – добавили в ЦПД.
В частности ссылка, на которую призывают перейти, ведет на анонимные TG-каналы. Поэтому никакой выплаты, которую внедрило бы украинское правительство, не существует.
Важно! Эти фейки распространяются с целью увеличения охватов и аудитории того или иного ресурса.