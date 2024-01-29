Будут ли выплаты украинцы, вернувшиеся домой из-за границы

Возвращающиеся домой беженцы смогут пользоваться помощью для малообеспеченных семей в течение 6 месяцев после приезда. 26 января правительство утвердило новое Постановление, направленное на поддержку оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации семей.

Право на помощь

Ранее семьи, где были трудоспособные лица без работы или без уплаты ЕСВ, в течение трех месяцев не могли получить такую помощь. Это создавало трудности длявнутренне перемещенных лици украинцев, которые возвращались из-за границы и потеряли работу из-за переезда.

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По новым правилам помощь будет назначенана 6 месяцев для двух категорий семей:

Вернувшихся в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей даже если в семье есть неработающие трудоспособные лица без уплаты ЕСВ.

Семейств внутренне перемещенных лиц, которые потеряли работу или не платили ЕСВ из-за перемещения.

В то же время, правительство сосредоточено на содействии возвращению украинцев к самостоятельной жизни.

Как получить выплаты

Работоспособные члены семей ВПЛ и беженцы, которые вернулись в страну и не работают, должны в течение двух месяцев после получения помощи найти работу или зарегистрироваться в Государственном центре занятости.

Они должны стать на учет для поиска работы по переобучению или переквалификации.

! Помощь назначается семьям чей совокупный доход не превышает установленный прожиточный минимум, который варьируется в зависимости от возраста и трудоспособности членов семьи. Помощь определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее средним совокупным месячным доходом.

Размер выплаты составляет: