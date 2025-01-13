Выплаты безработным выросли: сколько средств получат украинцы в 2025 году

В январе 2025 году выросли выплаты для украинцев, которые находятся в поиске работы. Сумма выросла из-за изменения показателя минимальной зарплаты.

Какие выплаты будут получать безработные в 2025 году

Так с 1 января максимальный размер помощи составляет 8 тысяч гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

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В частности выплаты для безработных граждан рассчитываются на основе:

страхового стажа;

основания, из-за которого гражданина уволили с работы;

размера зарплаты, которую работник получал на предыдущем месте работы.

Обратите внимание! С октября 2024 года минимальная сумма выплат по безработице для граждан со стажем составляет 3,6 тысячи гривен.

Компенсация работодателям в 2025 году

Бизнес, который будет трудоустраивать определенную категорию людей, продолжит получать за это денежную компенсацию от государства. Речь идет о лицах с инвалидностью.

В частности для работодателей предусмотрены следующие суммы в текущем году: