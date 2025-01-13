Выплаты безработным выросли: сколько средств получат украинцы в 2025 году
В январе 2025 году выросли выплаты для украинцев, которые находятся в поиске работы. Сумма выросла из-за изменения показателя минимальной зарплаты.
Какие выплаты будут получать безработные в 2025 году
Так с 1 января максимальный размер помощи составляет 8 тысяч гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Государственную службу занятости.
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В частности выплаты для безработных граждан рассчитываются на основе:
- страхового стажа;
- основания, из-за которого гражданина уволили с работы;
- размера зарплаты, которую работник получал на предыдущем месте работы.
Обратите внимание! С октября 2024 года минимальная сумма выплат по безработице для граждан со стажем составляет 3,6 тысячи гривен.
Компенсация работодателям в 2025 году
Бизнес, который будет трудоустраивать определенную категорию людей, продолжит получать за это денежную компенсацию от государства. Речь идет о лицах с инвалидностью.
В частности для работодателей предусмотрены следующие суммы в текущем году:
- за трудоустройство людей с инвалидностью I группы - почти 120 тысяч гривен (15 минимальных заработных плат);
- за создание рабочих мест для лиц II группы - около 80 тысяч гривен (10 минимальных зарплат).