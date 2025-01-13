Які виплати отримуватимуть безробітні у 2025 році
Так з 1 січня максимальний розмір допомоги складає 8 тисяч гривень, пише 24 канал з посиланням Державну службу зайнятості.
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Зокрема виплати для безробітних громадян розраховуються на основі:
- страхового стажу;
- підстави, через яку громадянина звільнили з роботи;
- розміру зарплати, яку працівник отримував на попередньому місці роботи.
Зауважте! З жовтня 2024 року мінімальна сума виплат по безробіттю для громадян зі стажем складає 3,6 тисячі гривень.
Компенсація роботодавцям у 2025 році
Бізнес, який працевлаштовуватиме певну категорію людей, продовжить отримувати за це грошову компенсацію від держави. Йдеться про осіб з інвалідністю.
Зокрема для роботодавців передбачені такі суми у поточному році:
- за працевлаштування людей з інвалідністю I групи — майже 120 тисяч гривень (15 мінімальних заробітних плат);
- за створення робочих місць для осіб II групи — близько 80 тисяч гривень (10 мінімальних зарплат).