Які виплати отримуватимуть безробітні у 2025 році

Так з 1 січня максимальний розмір допомоги складає 8 тисяч гривень, пише 24 канал з посиланням Державну службу зайнятості.

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Зокрема виплати для безробітних громадян розраховуються на основі:

страхового стажу;

підстави, через яку громадянина звільнили з роботи;

розміру зарплати, яку працівник отримував на попередньому місці роботи.

Зауважте! З жовтня 2024 року мінімальна сума виплат по безробіттю для громадян зі стажем складає 3,6 тисячі гривень.

Компенсація роботодавцям у 2025 році

Бізнес, який працевлаштовуватиме певну категорію людей, продовжить отримувати за це грошову компенсацію від держави. Йдеться про осіб з інвалідністю.

Зокрема для роботодавців передбачені такі суми у поточному році: