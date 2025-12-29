Семьи с Дией на телефоне смогут оформить помощь по-новому с 1 января

Украинцы могут получить различные виды услуг через мобильное приложение Дія. В 2026 году те, кто имеет его на телефоне, смогут также оформить выплаты на семью.

Какие выплаты на семью можно оформить через Дію?

Речь идет о базовой социальной помощи для семей в сложных жизненных обстоятельствах, которая трансформирует пять видов выплат в единую поддержку от государства, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Программа выплаты нового вида помощи началась в 2025 году. Со следующего года семьи также смогут отправить заявление в Дії для назначения единой выплаты.

Оформить базовую социальную помощь через приложение есть возможность у тех, кто получает одну или несколько видов помощи:

помощь малообеспеченным семьям;

выплату на детей одиноким матерям;

временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Размер базовой социальной помощи привязан к базовой сумме, которая сейчас составляет 4 500 гривен. В то же время выплаты на каждую конкретную семью рассчитывается индивидуально. Они составляют разницу между двумя показателями:

общей суммой базовой величины для всех членов семьи;

среднемесячным доходом всей семьи.

Обратите внимание! Семьям, которые имеют право на назначение базовой социальной помощи, позволяют выбрать между этим новым видом выплат и привычной поддержкой от государства.

Как оформить базовую помощь семьям?

Оформить базовую социальную помощь через Дію семьи могут, используя утвержденный алгоритм. Он удобен тем, что позволяет сначала подсчитать целесообразно ли получать одну общую поддержку вместо нескольких мелких выплат.

Чтобы увидеть конечную сумму выплаты перед ее окончательным оформлением необходимо сделать несколько шагов, пишет Действие:

обновить приложение Дія;

авторизоваться;

перейти в раздел Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь – Получить помощь;

дождаться оповещения с расчетом ежемесячной суммы.

Если сумма ежемесячной базовой помощи устраивает, тогда нужно дооформить заявление на получение выплат.

нажать Подать заявление и выбрать Дія.Картку;

проверить заявление и подтвердить, что семья отказывается от других видов помощи – их объединят в одну выплату;

подписать заявление Дія.Подписью и отправить приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи.

Когда все подписи собраны, заявление будет отправлено автоматически. После одобрения помощи, человек получит уведомление о назначении выплаты.

При этом заранее необходимо открыть Дія.Карту, чтобы получить средства.

Обратите внимание! Базовую социальную помощь назначают на 6 месяцев. То есть с 1 января 2026 года, семьи могут оформить ее по-новому через мобильное приложение.

Какую еще помощь можно оформить через Дію?