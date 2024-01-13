Государственная социальная помощь: какой размер выплат для детей с инвалидностью

Право на получение социальной помощи определено для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, относящихся к I, II, III группам инвалидности. А также для детей с инвалидностью, не достигших 18 лет.

Из-за увеличения прожиточного минимума в 2024 году – большинство привязанных к нему выплат также возрастут. Речь идет о пенсиях, пособиях на детей по инвалидности.

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Государственная социальная помощь выплачивается государственными предприятиями и объединениями связи по месту жительства лица с инвалидностью с детства или законного представителя, которым назначена помощь на детей с инвалидностью.

Какие размеры выплат

Государственная социальная помощь назначается в следующих размерах:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2023 – 2093,00 гривен);

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2023 – 1674,40 гривен);

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2023 – 1255,80 гривен);

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 01.01.2023 – 1465,10 гривен).

К государственной социальной помощи также назначается надбавка по уходу:

за лицом с инвалидностью с детства I группы;

за одиноким лицом с инвалидностью с детства II и III группы, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе;

за детьми с инвалидностью.

Размеры надбавки за уход

Лицам с инвалидностью с детства I группы и одиноким матерям (родителям), воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет назначается надбавка по уходу за ними независимо от факта работы, обучения и службы.

На детей с инвалидностью:

за ребенком с инвалидностью до 6 лет подгруппы А – в размере 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (с 01.101.2023 – 4544,00 гривны);

за ребенком с инвалидностью от 6 до 18 лет подгруппы А – в размере 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (с 01.01.2023 – 5666,00 гривны).

Прибавка по уходу за другим ребенком с инвалидностью устанавливается в размере:

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (с 01.01.2023 – 1136,00 гривен);

за ребенком с инвалидностью от 6 до 18 лет – 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (с 01.01.2023 – 1416,50 гривен).

Что нужно для назначения помощи

При этом надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет может назначаться одному из родителей, усыновителей, опекуну, попечителю, которые не работают, не учатся (кроме заочной формы обучения), не проходят службу, не занимают выборную должность и фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью.

Документы, необходимые для назначения помощи:

заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

копия свидетельства рождения ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

справка с места обучения с указанием пребывания (непребывания) на полном государственном содержании.

Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью младше 18 лет имеют право на одновременное получение пенсии в случае потери кормильца и государственной социальной помощи.