На какие надбавки могут рассчитывать украинские пенсионеры

Украинцы могут значительно повысить свои выплаты, благодаря надбавкам. Дополнительные выплаты предоставляются в соответствии с возрастом, статусом пенсионера, его деятельностью.

Как увеличить размер пенсии

Благодаря надбавкам можно значительно увеличить выплаты, получаемые пенсионерами. Некоторые доплаты начисляются автоматически, другие – назначаются индивидуально.

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Какие существуют дополнительные выплаты для пенсионеров в Украине:

За детей

Такую выплату могут получить украинцы, имеющие на содержании лиц до 18 лет. Сумма надбавки составляет – 150 гривен за каждого ребенка.

Чтобы получить эту выплату, следует обратиться в ПФУ и предоставить соответствующие документы, удостоверяющие проживание несовершеннолетнего лица вместе с вами.

За донорство

Эта прибавка предоставляется украинцам, имеющим статус почетного донора.

Чтобы получить статус почетного донора, человек должен сдать бесплатно 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Размер этой доплаты сейчас – 258,9 гривны. Выплата может повышаться в соответствии с увеличением прожиточного минимума.

За дополнительный стаж

Если лицо получило страховой стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины), пенсионные выплаты повышаются на 1% от минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый дополнительный год.

По возрасту

Сейчас минимальный прожиточный минимум для неработающих – 2 093 гривны.

Эта надбавка начисляется автоматически.

300 гривен получают пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет;

496 гривен – от 75 до 79 лет;

570 гривен – от 80 лет.

То есть когда пенсионер достигает определенного возраста, к его пенсии в этом же месяце досчитывается надбавка.

При особых потребностях

Прибавку 800 гривен могут получить:

пенсионеры после 80 лет, проживающие одни;

лица, нуждающиеся в особом уходе;

граждане, не имеющие близких трудоспособных родственников.

За оформлением этой выплаты, пенсионер должен обратиться в ПФУ.