Дополнительные выплаты в августе: кто из украинских пенсионеров сможет получить надбавки

В августе правительство пообещало оказать единовременную помощь определенным категориям пенсионеров. В частности речь идет об участниках войны, ветеранах и других уязвимых слоях населения.

Кто из пенсионеров получит дополнительные выплаты в августе

Некоторые пенсионеры получат прибавки ко Дню Независимости Украины. Традиционно отмечают пострадавших во Второй мировой войне, АТО и жертв нынешней российско-украинской войны.

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Ранее эти выплаты привязывали ко Дню Победы и предоставляли в мае. Однако, Кабмин внес изменения в закон №2983 и перенес доплаты на август.

Размер доплат для пенсионеров

Сумма выплат определяется раздельно для каждой категории населения. Среди пенсионеров доплату обязательно получат участники боевых действий, ветераны войны и жертвы нацистских преследований.

Размер надбавки в 2023 году пока неизвестен. Точно можно сказать, что сумма доплаты будет не меньше прошлогодней.

В 2021 году были такие надбавки:

4421 гривну – получили лица, имеющие особые заслуги перед государством;

4 421 гривну – имели инвалиды I группы;

3 906 гривен – ІІ группа;

3 391 гривну – ІІІ группа;

1 491 гривна – для участников боевых действий и пострадавших в Революции Достоинства;

996 гривен – семьям погибших.

612 гривен – участникам войны.

Постепенная переиндексация пенсий позволила определить определенный размер надбавок. В июле 19419 человек получили дополнительные выплаты, средний размер которых составляет 1021 гривну.