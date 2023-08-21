Помощь ВПЛ: кому с 1 сентября отменят выплаты

Правительство ввело новые правила предоставления денежной помощи для переселенцев. С сентября некоторые ВПЛ больше не будут получать выплаты.

Кто больше не получит помощь для ВПЛ

Денежная помощь для переселенцев предоставляется украинцам, которые были вынуждены покинуть свое место жительства и переехать в другую часть страны. Кабмин решил изменить порядок предоставления средств и упразднить выплаты для некоторых граждан.

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Кому отменят денежную помощь:

граждане, находящиеся за границей более месяца без уважительных причин (командировка, стажировка, уход за больными родными);

лица, которые приобрели себе жилье более чем на 100 тысяч гривен;

украинцы, имеющие депозит свыше 100 тысяч гривен;

те, кто купил иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен;

лица, имеющие жилье в условно безопасной зоне;

граждане, купившие себе авто, которому менее 5 лет.

Какую помощь получают переселенцы в Украине

Если вы не подпадаете под одну из указанных категорий, вам автоматически продолжат выплаты.

После начала полномасштабного вторжения правительство ввело специальную денежную помощь для тех, кто был вынужден покинуть свой дом:

2 000 гривен – взрослые старше 18 лет;

3 000 гривен – дети, лица с инвалидностью.

Чтобы получать эту помощь, вам нужно засвидетельствовать проживание на определенных правительством опасных территориях. К примеру, предоставить информацию о тамошней прописке.