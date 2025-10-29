Правительство расширило основания для выплат семьям погибших защитников
- Кабинет Министров Украины расширил основания для выплат компенсаций семьям погибших военных, включив случаи плена, интернирования и исчезновения без вести.
- Компенсация теперь распространяется на все военные формирования и государственные органы с правоохранительными функциями, а решение о выплате принимается в течение 15 дней после получения документов.
Кабинет Министров расширил основания для выплат семьям погибших военных. Речь идет о компенсации за неиспользованный отпуск.
Ранее семьи погибших имели право на компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпусков, но порядок не охватывал всех категорий военнослужащих и не учитывал случаи плена, интернирования или исчезновения без вести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
Что изменится для семей погибших защитников?
Правительство внесло изменения в постановление №37 от 16.01.2024, которое определяет порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели (смерти) военнослужащих и полицейских.
Отныне в Украине расширен круг лиц, которые имеют право на компенсацию – она распространяется на все военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, а также государственные органы спецназначения с правоохранительными функциями.
Кроме этого, определено, что компенсация выплачивается также в случаях плена, интернирования или исчезновения без вести, предусмотрена возможность выплаты средств лицу, определенному самим военнослужащим в личном распоряжении (на случай гибели, плена или исчезновения), уточнено, что право на компенсацию имеют также родители, жена/муж, дети и иждивенцы.
Также конкретизирована процедура: заявление подается членом семьи, а решение о выплате принимает командир или руководитель учреждения в течение 15 дней после получения всех документов.
Что стоит знать о выплатах семьям погибших военных?
Ранее правительство утвердило порядок выплаты 15 миллионов гривен семьям погибших добровольцев, которые принимали участие в отпоре вооруженной агрессии России. Для получения помощи семьям нужно подать заявление в Минветеранов.
Стоит заметить, что 3 миллиона выплачиваются немедленно, а остальные 12 миллионов выплачивается поэтапно в течение 80 месяцев. Такие правила применяются к случаям гибели военных с 1 сентября 2025 года, и распространяются на все подразделения Сил безопасности и обороны Украины.
Тогда как дети погибших воинов, или тех, кто считается пропавшими без вести, могут получить пенсию по потере кормильца. Размер пенсии зависит от обстоятельств гибели или исчезновения военнослужащего.