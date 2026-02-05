Выплаты для семей погибших военных изменятся: сумма вырастет с 1 марта

В Украине увеличат минимальные пенсионные выплаты. Они вырастут для членов семей погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Какие выплаты изменятся уже с 1 марта?

Помощь изменится уже с 1 марта текущего года, о чем сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников. Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины. С 1 марта 2026 года в Украине возрастет адресная помощь для семей защитников и защитниц, которые отдали жизнь или пропали без вести, защищая Украину от российской агрессии.

Минимальная пенсия на каждого нетрудоспособного члена семья, из числа родителей, жен, мужчин на одного ребенка павших, и ребенку погибшего, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее чем 12 810 гривен на человека.

Сегодня для них минимальная выплата составляет 7 800 гривен,

– напомнила Свириденко.

Также возрастет минимальная пенсионная выплаты для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа. В таких случаях выплата должна быть не менее чем 10 020 гривен на каждого члена семьи, вместо действующих 6 100 гривен.

Важно! С 1 марта следующего 2027 года эти размеры ежегодно будут индексировать.

Напомним, что члены семьи погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции.

Порядок распределения средств определен законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Но военный может определить, кто и в каких долях получит эту помощь. Для этого нужно составить личное распоряжение, где можно указать любого – независимо от родственных или иных связей.

Обратите внимание! Даже если в документе указано другое лицо, часть помощи все равно имеют право получить малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети военного, нетрудоспособная вдова (или вдовец) и нетрудоспособные родители.

Что еще следует знать семьям военных?