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Экономика Соцвыплаты Помощь для семей волонтеров: в Украине упростили процесс выплат
11 марта, 17:46
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Помощь для семей волонтеров: в Украине упростили процесс выплат

Валерия Моргун
Основні тези
  • Правительство Украины упростило процедуру выплат для семей погибших волонтеров и волонтерам с инвалидностью, утвердив новые формы заявлений и уточнив список необходимых документов.
  • Минветеранов теперь самостоятельно будет осуществлять выплаты, а заявители могут подавать документы через ЦПАУ, по почте или электронной почте.

Правительство упростило процедуру выплат для семей погибших волонтеров и волонтеров с инвалидностью. Также оно утвердило новые формы заявлений и уточнило список необходимых документов.

Помощь для семей волонтеров в Украине

Это должно сделать процесс еще более понятным и удобным, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство ветеранов Украины.

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Кабинет Министров Украины принял постановление, что значительно облегчает процедуру получения единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера, который пострадал во время помощи силам безопасности и обороны Украины,
– говорится в публикации ведомства.

Украинцам напомнили, что раньше процесс был сложным и требовал двух отдельных обращений:

  1. подача заявление в Минветеранов для принятия решения о выплате;
  2. обращение в структурное подразделение для получения денег.

Однако отныне Минветеранов самостоятельно будет осуществлять выплату. Для этого заявитель должен сразу указывать банковский счет в первом заявлении. Более того, никаких дополнительных обращений не требуется.

В частности люди могут выбрать удобный для себя способ подачи документов:

  • через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) – независимо от места регистрации
  • по почте или электронной почте – непосредственно в Минветеранов.
     