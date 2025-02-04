4 февраля, 18:20
Не только "тысяча Зеленского": какие еще выплаты предусмотрены для украинцев
Кабмин обновил и расширил программы поддержки населения Украины. В правительстве объяснили, что благодаря внесенным изменениям еще больше граждан смогут получить государственную помощь.
Какие изменения ввело правительство для украинцев
Как сообщил Денис Шмыгаль, обновления произошли сразу в нескольких государственных программах, сообщает 24 Канал. В частности, речь идет о:
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- "Зимняя еПоддержка": каждый украинец может получить 1 000 гривен, в том числе и на детей. Выплату уже получили почти 12 миллионов граждан.
- "Теплая зима": 6 500 гривен для детей из малообеспеченных семей и семей ВПО, которые получают господдержку.
- Фиксированные тарифы: до конца отопительного сезона цены на газ, тепло и свет – не будут расти.
- Субсидии: финансовую помощь на оплату коммунальных услуг получают почти 3 миллионов семей. Еще 250 тысяч домохозяйств в прифронтовых общинах получили более 3,4 миллиарда гривен на покупку дров и угля.
- Помощь ВПЛ: с 29 января переселенцы могут подавать заявку на субсидию на аренду жилья.
- Бесплатное питание школьников: правительство направит 2,8 миллиарда гривен, чтобы продолжить программу в 2025 году.
- Доплаты учителям: с января 2025 года педагоги получают дополнительные выплаты.
- Доступные лекарства: в перечень добавлено более 50 новых препаратов.
- еКнига: 18-летние украинцы получают 908 гривен на покупку украинских книг.