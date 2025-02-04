Не только "тысяча Зеленского": какие еще выплаты предусмотрены для украинцев

Кабмин обновил и расширил программы поддержки населения Украины. В правительстве объяснили, что благодаря внесенным изменениям еще больше граждан смогут получить государственную помощь.

Какие изменения ввело правительство для украинцев Как сообщил Денис Шмыгаль, обновления произошли сразу в нескольких государственных программах, сообщает 24 Канал. В частности, речь идет о: Читайте также: Состоится ли индексация пенсий в феврале 2025 года "Зимняя еПоддержка": каждый украинец может получить 1 000 гривен, в том числе и на детей. Выплату уже получили почти 12 миллионов граждан.

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